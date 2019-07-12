СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-12T11:16:30+03:00

В Ханты-Мансийске входы в магазины инвалидам-колясочникам созданы для «галочки». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Специалисты управления потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города Ханты-Мансийск совместно с городским обществом инвалидов проверили доступность учреждений торговли и общественного питания для маломобильных групп населения. Они посетили городские торговые центры, кафе и магазины шаговой доступности.

По итогам обследования было выявлено, что не во всех из них созданы условия для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, например, на территории торгового центра «Сатурн» для личного транспорта инвалидов созданы и специально выделены парковочные места. Главный вход в здание доступен, однако есть некоторые сложности для проезда кресло-коляски.

- При въезде на пандус площадка для разворота не соответствует требованиям и заужена. Вдоль обеих сторон 2-ух пандусов следует установить ограждения с поручнями, – считают участвующие в обследовании инвалиды-колясочники Дмитрий Бичуков и Галина Покатова.

Всего эксперты зашли в четыре торговых центра окружной столицы и два учреждения общественного питания, среди которых ТД «Галактика», «Меридиан», «Небо», а также магазин «Магнит у дома», «Пятерочка», кафе «Шоколадница» и пиццерия «Pizza Hans».

ИСТОЧНИК KP.RU