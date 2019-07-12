СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-12T10:12:40+03:00

Семь югорчан перевели мошенникам в минувшие сутки 180 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

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За минувшие сутки в Югре зарегистрировано семь дистанционных преступлений. Сумма ущерба составила порядка 180 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВд по ХМАО-Югре.

Так, 33-летний житель Сургута в поисках сотового телефона известного бренда, нашел в социальной сети «ВКонтакте» подходящее объявление в группе «igadget.russia». «Продавец» попросил предоплату в сумме более 44 тысяч рублей, что пострадавший и сделал. После чего мошенник перестал выходить на связь.

В Нижневартовске 28-летняя девушка оставила интернет-заявку, в надежде на получение кредита. Неизвестный, представившись сотрудником банка «Газпром», обговорив все условия по предоставлению кредита, попросил заявительницу перевести более 65 тысяч рублей, якобы в счет оплаты страховки, подоходного налога и платы за обслуживание, на указанный «сотрудником банка» номер счета. Что вартовчанка и сделала.

В Нефтеюганске 74-летняя пенсионерка, разместив объявление на сайте «Авито» о продаже дачи, лишилась своих накоплений в сумме порядка 25 тысяч рублей. Еще одна 18-летняя жительница Нефтеюганска, желая продать выпускное платье, перевела аферисту 15 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU