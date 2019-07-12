В Ханты-Мансийске биатлонный центр лишён лицензии

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-12T09:40:07+03:00

Стрелять на его территории нельзя

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Сама идея центра состоит в том, что биатлонисты не только проходят лыжную трассу, но и стреляют. Однако накануне биатлонный центр имени Филипенко был лишён возможности стрелять на своей территории.

В департаменте физической культуры и спорта Югры отметили, что с подобной проблемой столкнулись все биатлонные центры России, которые находятся в черте города. А власти Ханты-Мансийского автономного округа ищут решение после запрета Росгвардией стрельбы в биатлонном центре региональной столицы, связанного с законодательством в сфере оборота оружия.

- Отказ сотрудников Росгвардии связан с несоответствием требованиям действующего законодательства в области оборота оружия. Данные требования фактически запрещают использовать стрельбище в черте города, а стрельба — это неотъемлемая часть биатлона, - сказали в ведомстве.

Чтобы как-то решить ситуацию губернатор Югры Наталья Комарова направила запрос заместителю Председателя Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта с предложением изменить требования к расположению и укреплению стрельбищ. Это позволит не только обеспечить необходимую безопасность, но и продолжить эксплуатацию биатлонных центров в Ханты-Мансийске, а также в Тюменской области, Ижевске, Красноярске и других городах России.

Напомним, Центр зимних видов спорта имени Филипенко проводит тренировки сборных команд Югры по ачери-биатлону, биатлону, сноуборду, стрельбе из лука, легкой атлетике, лыжам и другим видам спорта.

Они расположен в Ханты-Мансийске и обладает всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории «А» международного союза биатлонистов.

ИСТОЧНИК KP.RU