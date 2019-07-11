2019-07-11T10:33:56+03:00
Происшествия

За прописку пяти россиян жительницу Нефтеюганска отправят под суд

Ей грозит до трёх лет лишения свободы
Алена Кульмухаметова
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За прописку пяти россиян жительницу Нефтеюганска отправят под суд. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыЗа прописку пяти россиян жительницу Нефтеюганска отправят под суд. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Накануне Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в помещении в Российской Федерации.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, женщина с марта по июнь 2019 года фиктивно прописала по своему месту жительства пять жителей Российской Федерации.

Регистрация производилась ради их легализации на территории автономного округа, фактически соотечественники по месту жительства злоумышленницы никогда не проживали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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