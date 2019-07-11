Житель Когалыма поблагодарил мошенников за кражу с его карты более 200 тысяч рублей
Жители Югры продолжают переводить деньги мошенникам. Так, на прошлой неделе жителю Когалыма, позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.
По информации городской полиции, когалымчанин, под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег, звонивший завладел реквизитами различных банковских карт гражданина и затем снял с неё 213 384 рубля. Мужчина не только предоставил мошенникам всю информацию о всех картах и паролях к ним, но и поблагодарил сотрудников банка за «бдительность».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».
ИСТОЧНИК KP.RU