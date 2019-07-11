2019-07-11T07:01:22+03:00
Общество

Житель Когалыма поблагодарил мошенников за кражу с его карты более 200 тысяч рублей

Мужчина сам назвал все пароли
Алена Кульмухаметова
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Житель Когалыма поблагодарил мошенников за кражу с его карты более 200 тысяч рублейЖитель Когалыма поблагодарил мошенников за кражу с его карты более 200 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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Жители Югры продолжают переводить деньги мошенникам. Так, на прошлой неделе жителю Когалыма, позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

По информации городской полиции, когалымчанин, под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег, звонивший завладел реквизитами различных банковских карт гражданина и затем снял с неё 213 384 рубля. Мужчина не только предоставил мошенникам всю информацию о всех картах и паролях к ним, но и поблагодарил сотрудников банка за «бдительность».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU

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