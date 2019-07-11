Погода в Югре 11 июля: грозы и дожди
В четверг 11 июля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, в западных и центральных районах умеренный дождь, гроза. Ветер южный 5 - 10 метров в секунду, при грозе порывы 14 - 19 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +23,+28 градусов, местами +27,+22 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно. Временами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, западный 5 - 10 метров в секунду, при грозе порывы 14 - 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24,+26 градусов.
В Сургуте преимущественно облачная погода, дождь. Ветер южный 5-13 метров в секунду при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +25 градусов.
В Нижневартовске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +25 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU