2019-07-10T15:48:46+03:00
Общество

В Югре месяц ищут мужчину-инвалида

Он ушёл из дома 10 июня
Алена Кульмухаметова
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В Югре месяц ищут мужчину-инвалида. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Югре месяц ищут мужчину-инвалида. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится проверка по факту безвестного исчезновения жителя посёлка ГПЗ Сургутского района Куба Андрея Сергеевича 1980 года рождения.

По информации следователей, Андрей Куба ушел из дома 10 июня 2019 года около 10 часов. С того времени о местонахождении мужчины ничего неизвестно. На вид мужчине 35-40 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, лицо овальное.

Был одет в куртку синего цвета, с полосой яркого цвета (желтого, зеленого), трико темного цвета, сапоги резиновые черного цвета.

Особые приметы: особенности речи, является инвалидом 3 группы, на лбу между бровями имеется родимое пятно размером около 3 см., безымянный палец и мизинец не сгибаются.

Если вы владеете информацией о местонахождении мужчины или об обстоятельствах его исчезновения просим сообщить по телефонам 8 (3462) 59-12-12, 8-922-42-38-198.

ИСТОЧНИК KP.RU

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