2019-07-10T15:39:04+03:00
Общество

Средь бела дня на жителя Мегиона напал грабитель и лишил его 90 тысяч рублей

Нападавшего задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Средь бела дня на жителя Мегиона напал грабитель и лишил его 90 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comСредь бела дня на жителя Мегиона напал грабитель и лишил его 90 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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В дежурную часть полиции поступило заявление от жителя Мегиона об ограблении. Полицейским мужчина рассказал, что неизвестный напал на него днём возле продуктового магазина, избил, сорвал золотую цепочку с крестиком и скрылся. Общая стоимость похищенного составила 90 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в отделе полиции по описаниям потерпевшего была установлена личность предполагаемого злоумышленника. Его задержали. Преступником оказался 37-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за грабежи. Потерпевший опознал грабителя.

При обыске места жительства подозреваемого, золотой крестик был найден и изъят. В настоящее время задержанный заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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