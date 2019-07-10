2019-07-10T15:15:43+03:00
Общество

В Когалыме установлена новая камера для фиксации нарушений водителями

Участок является очагом аварийности
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме установлена новая камера для фиксации нарушений водителями. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме установлена новая камера для фиксации нарушений водителями. Фото с сайта администрации города Когалым
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В середине июня на пересечении улиц Береговая и Широкая был установлен новый комплекс видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Все это время камеры работали в тестовом режиме, проходя настройку, но уже начиная с 8 июля комплекс находится на «боевом дежурстве».

По информации от Госатвоинспекции Когалыма, участок дороги является очагом аварийности. Перед светофором открытый участок дроги и многие автолюбители превышают скоростной режим, пытаются успеть на разрешающий сигнал светофора, бывает, что это становится причиной ДТП.

На сегодняшний день в Когалыме работают 54 камеры, фиксирующие нарушения ПДД. За прошлый год камерами зафиксировано 14804 нарушения, за 6 месяцев текущего года уже 6453.

ИСТОЧНИК KP.RU

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