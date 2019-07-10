Ночью в Берёзово парень избил и изнасиловал югорчанку
Шум борьбы и крики услышали жители города Берёзово ХМАО и вызвали полицию. Как оказалось, не зря: на женщину напал молодой человек.
По информации следственного комитета Югры, в ночь на 10 июля на возвращавшуюся домой жительницу Берёзовского района возле подъезда напал неизвестный, который избил потерпевшую и, угрожая, зашел с ней в квартиру, где изнасиловал. Соседи, услышав крики, вызвали сотрудников полиции, и подозреваемый был задержан на месте преступления. Его личность установлена – это 20-летний житель Березовского района. В момент совершения преступления подозреваемый был пьян.
По данному факту Березовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». С подозреваемым работают следователи СКР, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU