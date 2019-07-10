СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-10T14:34:58+03:00

Житель Когалыма за покупку трёх осетров может отправиться в тюрьму. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Купил три краснокнижных рыбины и повёз домой, но был задержан полицейскими житель Когалыма. За страсть к редкому деликатесу мужчине придётся ответить в суде.

По информации прокуратуры Лангепаса, житель Когалыма обвиняется в незаконных добыче, содержании, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и продаже особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Согласно материалам дела, в мае 2019 года обвиняемый, находясь на переправе реки Обь в Сургутском районе, незаконно приобрел три особи особо ценного вида рыбы «Осетр сибирский», занесенного в Красную книгу РФ. Рыбу он перевозил в машине. Противоправные действия злоумышленника пресечены сотрудниками ДПС, незаконно добытый осётр изъят.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU