СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-10T13:50:50+03:00

В Сургуте за серию краж из магазинов задержана юная девушка. Фото с сайта pixabay.com

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Серийную воровку будут судить в Сургуте. Ещё до наступления совершеннолетия она уже была судима за имущественные преступления.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в конце мая с разницей в один день в дежурную часть городского отдела полиции поступило несколько заявлений от сотрудников сетевых магазинов о краже продуктов питания. В первом случае подозреваемая вынесла товар на сумму порядка четыре тысяч рублей, во втором случае девушка похитила дорогостоящий сыр на сумму порядка пять тысяч рублей. Обе торговые точки расположены на улице Быстринская.

Накануне была совершена еще одна кража в торговой точке по улице Пушкина. Подозреваемая снова похитила продовольственные продукты. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленницы, которая была задержана по горячим следам и доставлена в отдел полиции. 18-летняя задержанная пояснила, что перепродавала похищенное, а деньги тратила на приобретение наркотиков.

На данный момент в отношении подозреваемой возбуждено несколько уголовных дел за три кражи, два мелких хищения, а также попытка кражи.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU