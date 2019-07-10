СЕГОДНЯ 13:39 2019-07-10T13:39:17+03:00

С начала сезона в Югре три человека заболели энцефалитом после укусов клещами. Фото с сайта pixabay.com

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В Югре зарегистрировано на седьмое июля зарегистрировано 2737 обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клеща.

По информации Роспотребнадзора Югры, за последнюю неделю к медикам обратились с присасыванием клещей на 14 процентов меньше югорчан, чем за предыдущую неделю.

Наиболее высокая обращаемость населения по поводу нападения клещей отмечаются в городах Ханты-Мансийске (441 случая), Пыть-Яхе (378 случаев), Нефтеюганске (319 сл.), Нефтеюганском (244 сл.), Октябрьском (174 случаев) и Кондинском (206 случаев) районах.

Зарегистрировано 19 случаев подозрения на заболевание инфекциями, передающимися клещами. Подтвержден диагноз вирусного клещевого энцефалита у трёх больных, в том числе у ребенка 2-х лет. Все случаи завозные из-за пределов округа. В данном случае из Тюмени. Все заболевшие не привиты против клещевого энцефалита. Кроме того, подтвержден диагноз иксодового клещевого боррелиоза у четырёх больных, в том числе у одного ребенка. В двух случаях заражение произошло за пределами округа. Двое больных заразились от местных клещей (Сургутский и Нижневартовский районы).

Всего с начала года против клещевого энцефалита привито 97970 человек, что составляет 77,3 % от плана. Детского населения привито с начала года 31795 человек, что составляет 84,5% от плана.

ИСТОЧНИК KP.RU