Восемь иностранцев «приютила» жительница Сургута в своей квартире
Накануне прокуратура Сургута утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.
По информации ведомства, женщина с мая по декабрь 2018 года прописала в своей квартире восемь граждан Республики Кыргызстан без намерения предоставлять им жилое помещение для проживания. Фактически граждане по месту пребывания никогда не проживали.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Нарушительнице грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.
ИСТОЧНИК KP.RU