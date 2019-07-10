СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-10T13:27:14+03:00

Восемь иностранцев «приютила» жительница Сургута в своей квартире. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Накануне прокуратура Сургута утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

По информации ведомства, женщина с мая по декабрь 2018 года прописала в своей квартире восемь граждан Республики Кыргызстан без намерения предоставлять им жилое помещение для проживания. Фактически граждане по месту пребывания никогда не проживали.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Нарушительнице грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU