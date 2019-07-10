СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-10T12:55:34+03:00

Нефтеюганца задержали за кражу труб с базы. Фото с сайта pixabay.com

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Полицейские Нефтеюганска по горячим следам раскрыли кражу с базы. Зачем мужчине понадобились трубы, выясняют следователи.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нефтеюганске 33-летний мужчина похитил с территории базы, специализирующейся на техосмотре всех видов авто, 20 металлических труб общей массой более одной тонны. Ущерб, причиненный заявителю, составил порядка 20 тысяч рублей. Ведется следствие.

А в Пыть-Яхе в минувшие сутки полицейскими установлен подозреваемый в угоне. Нетрезвый 36-летний мужчина совершил угон автомобиля «УАЗ-339094». Подозреваемый ранее судим за нарушение ПДД. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыты пять ранее зарегистрированных краж.

ИСТОЧНИК KP.RU