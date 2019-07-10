Нефтеюганца задержали за кражу труб с базы
Полицейские Нефтеюганска по горячим следам раскрыли кражу с базы. Зачем мужчине понадобились трубы, выясняют следователи.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нефтеюганске 33-летний мужчина похитил с территории базы, специализирующейся на техосмотре всех видов авто, 20 металлических труб общей массой более одной тонны. Ущерб, причиненный заявителю, составил порядка 20 тысяч рублей. Ведется следствие.
А в Пыть-Яхе в минувшие сутки полицейскими установлен подозреваемый в угоне. Нетрезвый 36-летний мужчина совершил угон автомобиля «УАЗ-339094». Подозреваемый ранее судим за нарушение ПДД. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Югре за прошедшие сутки раскрыты пять ранее зарегистрированных краж.
ИСТОЧНИК KP.RU