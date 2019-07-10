Мост через реку Обь в районе Сургута по ночам будет закрыт для движения транспорта

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-10T12:53:06+03:00

Мост через реку Обь в районе Сургута по ночам будет перекрыт. Фото из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция ХМАО-Югры на своем сайте сообщает об ограничении движения транспорта на мосту через Обь в районе Сургута.

По информации казенного учреждения «Управление автомобильных дорог» в период с 15 по 21 июля 2019 года на мосту через реку Обь в районе Сургута будут проводиться плановые работы по обследованию пролетных строений моста.

В связи с этим ежесуточно, с 01:00 до 04:00 будет полностью перекрываться движение автотранспорта по мосту.

Убедительно просим автолюбителей заблаговременно планировать поездки, а также не оставлять припаркованный транспорт вблизи мест проведения работ.

Добавим, что ограничения на движение по этому мосту вводятся ежегодно по причине текущего ремонта. Полностью перекрыть и отремонтировать мост не представляется возможным, так как это единственная переправа в Сургуте через Обь.

ИСТОЧНИК KP.RU