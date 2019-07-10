СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-10T12:28:07+03:00

Вахтовику из Урая грозит два года тюрьмы за кражу кабеля на месторождении. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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В Советском районе предъявлено обвинение 27-летнему жителю Урая за хищение кабеля с месторождения.

Полицейскими установлено, что в конце мая подозреваемый, работая вахтовым методом в должности водителя, на одном из месторождений, расположенных на территории Советского района, совершил хищение имущества.

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

При помощи кусачек он срезал 65 метров кабеля с трех глубинных насосов, который скрутил в кольца и положил в автомобиль. Затем он извлек медные жилы и сложил в дорожную сумку. Похищенное увёз домой, где извлеченную из кабеля медь он собирался сдать в пункт приема металлолома. Общий ущерб от преступных посягательств составил свыше 18 тысяч рублей.

Вахтовику за совершенное деяние предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU