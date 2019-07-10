2019-07-10T12:01:16+03:00
Общество

В Сургутском районе появятся восемь арт-объектов

Скучные стены станут произведениями искусства
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе появятся восемь арт-объектов. Фото из соцсети ВКонтактеВ Сургутском районе появятся восемь арт-объектов. Фото из соцсети ВКонтакте
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Яркими красками заиграют унылые стены общественных зданий и заборов в Сургутском районе текущим летом.

По словам главы муниципалитета Андрея Трубецкого, восемь новых арт-объектов появятся в Сургутском районе до конца года. Инсталляции создадут художники из проекта «Музей под открытым небом».

В прошлом году они разукрасили стену в Белом Яре. Выбрать новые места для искусства смогут сами жители района. Для этого нужно прислать фотографию стены, которая удручает ваш взор в группу проекта или в комментариях в блоге «Глава в районе» Андрея Трубецкого в соцсети Вконтакте.

Руководитель муниципалитета добавил, что если стен будет много, то организаторы устроят голосование, а потом посмотрят – можно ли красить на стене или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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