В Сургутском районе появятся восемь арт-объектов
Яркими красками заиграют унылые стены общественных зданий и заборов в Сургутском районе текущим летом.
По словам главы муниципалитета Андрея Трубецкого, восемь новых арт-объектов появятся в Сургутском районе до конца года. Инсталляции создадут художники из проекта «Музей под открытым небом».
В прошлом году они разукрасили стену в Белом Яре. Выбрать новые места для искусства смогут сами жители района. Для этого нужно прислать фотографию стены, которая удручает ваш взор в группу проекта или в комментариях в блоге «Глава в районе» Андрея Трубецкого в соцсети Вконтакте.
Руководитель муниципалитета добавил, что если стен будет много, то организаторы устроят голосование, а потом посмотрят – можно ли красить на стене или нет.
ИСТОЧНИК KP.RU