СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-10T11:48:33+03:00

Юношу из Талинки приговорили к пяти годам тюрьмы за наркотики. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Занялся преступным бизнесом житель посёлка Талинка октябрьского района, когда был еще ребёнком. Достигнув совершеннолетия, суд спросил с него по всей строгости закона.

По информации следственного комитета Югры, 18-летний житель Талинки признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере и незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.

Юноша, будучи на момент совершения преступлений несовершеннолетним, в мае 2018 года изготовил в Нягани не менее двух «тайников-закладок» с наркотиками, при этом часть запрещённых средств успел сбыть. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками полиции.

Приговором суда молодой человек признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU