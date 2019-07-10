СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-10T11:01:59+03:00

Всего за сутки жители Югры перевели мошенникам полмиллиона рублей. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано десять дистанционных преступлений. Сумма ущерба составила порядка 512 тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, на этот раз потерпевшими стали жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Нягани, Нижневартовского и Сургутского района.

Так, 39-летний житель Нягани лишился 45 тысяч рублей. Звонивший «представитель брокерской конторы» «Гленмор» под предлогом выплаты денежных средств, образовавших при банкротстве, завладел банковскими реквизитами карты пострадавшего.

Еще одна 57-летняя югорчанка перевела свои накопления мошенникам, желая продать дачный участок. Сумма материального ущерба составила 100 тысяч рублей.

По-прежнему жители округа верят, что им звонят сотрудники службы безопасности банков и лишаются своих сбережений. За сутки аферисты по данной схеме похитили порядка 230 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU