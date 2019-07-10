Всего за сутки жители Югры перевели мошенникам полмиллиона рублей
За минувшие сутки в Югре зарегистрировано десять дистанционных преступлений. Сумма ущерба составила порядка 512 тысяч рублей.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, на этот раз потерпевшими стали жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Нягани, Нижневартовского и Сургутского района.
Так, 39-летний житель Нягани лишился 45 тысяч рублей. Звонивший «представитель брокерской конторы» «Гленмор» под предлогом выплаты денежных средств, образовавших при банкротстве, завладел банковскими реквизитами карты пострадавшего.
Еще одна 57-летняя югорчанка перевела свои накопления мошенникам, желая продать дачный участок. Сумма материального ущерба составила 100 тысяч рублей.
По-прежнему жители округа верят, что им звонят сотрудники службы безопасности банков и лишаются своих сбережений. За сутки аферисты по данной схеме похитили порядка 230 тысяч рублей.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU