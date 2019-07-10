В Ханты-Мансийске на пикнике организуют «Пушкинское НАШЕствие»
Окружной центр готовится к общегородскому пикнику. Так, например, сотрудники городских библиотек предлагают жителям и гостям Ханты-Мансийска прийти в образе Александра Сергеевича Пушкина, и выиграть замечательные призы.
По информации организаторов, на пикнике будет организовано «Пушкинское НАШЕствие» - литературный флешмоб, посвящённый 220-летию со дня рождения великого классика.
Создатели самых эффектных образов получат подарки от партнёров Городской библиотечной системы: кинотеатра «KINOSTAR», Югорского кинопроката, Ханты-Мансийского театра кукол, КТЦ «Югра-Классик», Музея геологии, нефти и газа и Государственного художественного музея. Также будут вручены призы за самое талантливое прочтение произведений «солнца русской поэзии».
Мероприятие состоится на набережной 13 июля в полдень. Регистрация не требуется. Площадка будет располагаться в Образовательной зоне.
ИСТОЧНИК KP.RU