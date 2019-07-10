2019-07-10T10:29:16+03:00
Происшествия

Подростки из Пыть-Яха оплатили дорогую онлайн-игру с помощью чужой банковской карты

Расплачиваться за шалости детей пришлось родителям
Алена Кульмухаметова
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Подростки из Пыть-Яха оплатили дорогую онлайн-игру с помощью чужой банковской карты. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреПодростки из Пыть-Яха оплатили дорогую онлайн-игру с помощью чужой банковской карты. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Почти семьдесят тысяч рублей сняли юные игроманы с чужой банковской карты, которую нашли на улицу. Владелец написал заявление в полицию.

По информации следственного комитета Югры, 3 июня в городе Пыть-Яхе двое друзей 15 и 10 лет нашли на улице чужую банковскую карточку, с которой оплатили онлайн игру на сумму 10 тысяч рублей, еще 58 тысяч рублей подростки положили на свой электронный кошелек.

По данному факту следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре расследуется уголовное дело в отношении старшего подростка по статье «Кража». В отношении 10-летнего мальчика решается вопрос о постановке на учет в органы системы профилактики, поскольку он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Родители детей уже возместили потерпевшему ущерб в полном объеме.

Всего 2018-2019 г.г. уголовные дела по аналогичным фактам возбуждены в отношении 10 несовершеннолетних жителей округа. Такие преступления выявлены в Излучинске, Сургуте, Нижневартовске, Советском районе.

Так, в один из дней августа прошлого года в Нижневартовске подросток нашел на улице чужую банковскую карту. Вместо того, чтобы сообщить об этом родителям или позвонить в банк, юноша пошел в магазин – по карте он приобрел на сумму свыше четырех тысяч рублей энергетические напитки, чипсы, сладости, газировку, которыми в течение вечера угощал своих друзей. Когда потерпевший через онлайн-банк увидел, что по его карте совершаются покупки, сразу же принял меры к ее блокировке и обратился в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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