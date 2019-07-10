2019-07-10T09:54:47+03:00
Общество

На улице 11-П в Нижневартовске расширили проезжую часть вблизи перекрестков

Вдоль отремонтированных дорог частично заменят старые автобусные павильоны
Алена Кульмухаметова
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На улице 11-П в Нижневартовске расширили проезжую часть вблизи перекрестков. Фото с сайта администрации города НижневартовскНа улице 11-П в Нижневартовске расширили проезжую часть вблизи перекрестков. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске продолжается ремонтная кампания в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На семи из 14 дорог ведутся работы. На улице 11-П асфальтирование уже выполнено.

По словам заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максима Коротаева, во время ремонта на улице 11-П выполнено расширение проезжей части вблизи перекрестков, произведена замена покрытия, укреплена обочина, нанесена разметка.

Комплекс работ будет выполнен и на другом участке – улице Пермской (от улицы Мира до улицы Интернациональной). Здесь выполнят комплекс работ: асфальтирование, устройство бортового камня, поднятие колодцев, обустройство пандусов с тактильной плиткой и заездных карманов, нанесение разметки методом холодного пластика.

Помимо основных работ, предусмотренных национальным проектом, вдоль отремонтированных дорог частично заменят старые автобусные павильоны. На данный момент приобретено 15 таких объектов. В дальнейшем по поручению главы города на улицах Нижневартовска должны быть оборудованы несколько видов современных остановок.

На время ремонтной кампании департаментом ЖКХ администрации города была разработана логистическая схема движения общественного транспорта. Для качественного и оперативного выполнения необходимых мероприятий дороги частично либо полностью перекрывают. В этот период автобусы курсируют по наиболее удобным для пассажиров маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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