СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-10T09:27:15+03:00

За минувшие с утки в Югре в четырёх ДТП пострадали три человека. Есть погибший. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Советском районе Югры. Насмерть разбился мотоциклист.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 18:15 в районе подъезда к поселку Малиновский Советского района произошло столкновение автомобиля «ВАЗ» мотоцикла «Хонда» под управлением 39-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб, трое – получили травмы. Задержано шесть водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, трое – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 29 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU