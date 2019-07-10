За минувшие с утки в Югре в четырёх ДТП пострадали три человека. Есть погибший
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Советском районе Югры. Насмерть разбился мотоциклист.
По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 18:15 в районе подъезда к поселку Малиновский Советского района произошло столкновение автомобиля «ВАЗ» мотоцикла «Хонда» под управлением 39-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб, трое – получили травмы. Задержано шесть водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, трое – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 29 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU