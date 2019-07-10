2019-07-10T09:27:15+03:00
Происшествия

За минувшие с утки в Югре в четырёх ДТП пострадали три человека. Есть погибший

Задержаны шесть пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
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За минувшие с утки в Югре в четырёх ДТП пострадали три человека. Есть погибший. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие с утки в Югре в четырёх ДТП пострадали три человека. Есть погибший. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Советском районе Югры. Насмерть разбился мотоциклист.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 18:15 в районе подъезда к поселку Малиновский Советского района произошло столкновение автомобиля «ВАЗ» мотоцикла «Хонда» под управлением 39-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб, трое – получили травмы. Задержано шесть водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, трое – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 29 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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