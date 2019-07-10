2019-07-10T09:01:17+03:00
Общество

На фестивале «Дух огня» для юных югорчан с ментальными нарушениями может появиться площадка

В округе проживают около 350 югорчан с расстройством аутистического спектра
Алена Кульмухаметова
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Заседание рабочей группы по управлению системой комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов провел заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

По информации правительства Югры, в автономном округе проживают около 350 югорчан с расстройством аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями. Создана система комплексного сопровождения детей с РАС, в которой задействовано около 400 организаций.

Исполняющая обязанности директора департамента культуры Югры Ирина Кибкало дополнила, что за полгода было организовано обучение специалистов культуры современным технологиям и методикам оказания услуг в сфере культуры детям с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, а также семьям, их воспитывающим.

- Учреждения культуры разработали 238 программ занятий творчеством. Это программы социальной реабилитации, адаптированные программы в учреждениях дополнительного образования, музейные программы, культурно-просветительские проекты, индивидуальные и групповые занятия по различным направлениям творческой деятельности – выставки творческих работ, концерты, спектакли, детские клубы, творческие мастер-классы. Индивидуальные и совместные занятия творчеством посещали 43 ребенка с РАС и другими ментальными нарушениями. С участием волонтеров организована работа кружков, секций и студий на базе учреждений культуры и центров по месту жительства, – подчеркнула она.

Всеволод Кольцов поручил транслировать эти практики в другие муниципалитеты Югры. Также он предложил обратиться в оргкомитет международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» с инициативой создать площадку для детей с ментальными нарушениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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