СЕГОДНЯ 08:25 2019-07-10T08:25:32+03:00

Молодой и голодный вартовчан похитил из магазина продуктов на 40 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

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Кражу продуктов со взломом в магазине на крупную сумму раскрыли в минувшие сутки полицейские Нижневартовска.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске 20-летний мужчина, взломав окно, проник в магазин по улице Менделеева, откуда похитил продукты питания на сумму более 38 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 40 преступлений, раскрыто 27, из них: грабеж, три факта мошенничеств общеуголовной направленности, угон, два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и шесть краж.

ИСТОЧНИК KP.RU