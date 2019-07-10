2019-07-10T08:25:32+03:00
Общество

Молодой и голодный вартовчан похитил из магазина продуктов на 40 тысяч рублей

Парня задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Молодой и голодный вартовчан похитил из магазина продуктов на 40 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comМолодой и голодный вартовчан похитил из магазина продуктов на 40 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Кражу продуктов со взломом в магазине на крупную сумму раскрыли в минувшие сутки полицейские Нижневартовска.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске 20-летний мужчина, взломав окно, проник в магазин по улице Менделеева, откуда похитил продукты питания на сумму более 38 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 40 преступлений, раскрыто 27, из них: грабеж, три факта мошенничеств общеуголовной направленности, угон, два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и шесть краж.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подростки из Пыть-Яха оплатили дорогую онлайн-игру с помощью чужой банковской карты
На улице 11-П в Нижневартовске расширили проезжую часть вблизи перекрестков
За минувшие с утки в Югре в четырёх ДТП пострадали три человека. Есть погибший
На фестивале «Дух огня» для юных югорчан с ментальными нарушениями может появиться площадка
Во время интернет-конференцию #ГубернаторОнлайн от жителей Югры поступило 500 вопросов о жилье
Житель Пыть-Яха украл велосипед, потому устал идти пешком
В Советском районе при столкновении с легковушкой насмерть разбился байкер
Для юных сургутян есть три путёвки в лагерь, расположенный на Бородинском поле
Погода в Югре 10 июля: дожди и грозы
С наркотиками задержан молодой житель Нижневартовска
Льготы на вывоз мусора получат более 30 тысяч жителей Сургута
В Нижневартовске представили макет памятника комсомольцам
С начала лета в Югре похитили 60 велосипедов, колясок и самокатов
В Мегионе идёт обработка территорий от насекомых и грызунов
Югорчанин обезобразил лицо знакомой ножкой от кухонного стола
В Микрорайоне «Иртыш» в Ханты-Мансийске «подсадят» деревья и кустарники
В Югре судят жителя Уфы за коммерческий подкуп в размере четверть миллиона
На доме № 5-А по улице Спортивной в Нижневартовске начали возводить временную крышу
Счета десяти югорчан обчистили мошенники в минувшие сутки