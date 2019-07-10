СЕГОДНЯ 07:57 2019-07-10T07:57:53+03:00

Во время интернет-конференцию #ГубернаторОнлайн от жителей Югры поступило 500 вопросов о жилье. Фото с сайта правительства Югры

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В Югре в режиме «онлайн» обсудили переселение из аварийного жилья. 500 вопросов, комментариев с ответами и пояснениями во всех социальных сетях и мессенджерах о правах и ликвидации непригодного жилья поступило на интернет-конференцию #ГубернаторОнлайн.

На вопросы о реализации национального проекта «Жильё и городская среда» 2 часа 18 мин отвечали главы всех муниципалитетов. Трансляцию посмотрели более 20 тысяч человек Сокращение непригодных для проживания домов стало темой федерального значения. Не зря она стала частью большого национального проекта «Жилье». Окружная адресная программа, утвержденная в рамках нацпроекта, в ближайшие шесть лет позволит расселить 906 многоквартирников, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Окружные власти выделили муниципалитетам 7,7 миллиарда рублей, что позволит в 2019 году расселить более 140 тысяч квадратных метров аварийного жилья. По меркам округа число – заметное, учитывая, что речь идет более чем о 5 тысячах человек.

Действительно ли промежуток от процедуры принятия решения об аварийности дома до новоселья способен занимать два месяца? Вопрос от жителя Сургута, который по-настоящему волнует многих, ведь так прописано в законе – 30 дней на решение по дому, еще 30 дней – на подачу документов со стороны жильцов.

Формально, да, отмечает заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев. Все временные рамки прописаны в нормативных документах. Другое дело – очередность, наличие жилья для переселения. Целый ряд факторов имеет значение, говорит он, подчеркивая: все 906 домов, которые власти обязаны расселить за 6 лет, указаны с адресами и датами.

Так, жители Кондинского района в видеообращениях показывают свои дома в ожидании расселения, которое запланировано на следующий год. Представитель муниципалитета комментирует: объемы строительства в поселках района оставляют желать лучшего.

Это повод поговорить о том, что именно небольшим населенным пунктам необходим качественно новый подход в решении жилищного вопроса, подчеркивает глава автономного округа Наталья Комарова. Особенно – в условиях, когда сложно найти инвестора, и нужна кропотливая работа не только с людьми, но и с застройщиками.

Вопросы на онлайн-конференцию поступали из различных уголков Югры. Безусловно, реалии таковы, что кому-то придется ждать своей очереди на переселение чуть дольше, кому-то – меньше. Многие проблемы главы муниципалитетов уже решают.

ИСТОЧНИК KP.RU