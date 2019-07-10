2019-07-10T07:57:53+03:00
Общество

Во время интернет-конференцию #ГубернаторОнлайн от жителей Югры поступило 500 вопросов о жилье

Трансляцию посмотрели более 20 тысяч человек
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Во время интернет-конференцию #ГубернаторОнлайн от жителей Югры поступило 500 вопросов о жилье. Фото с сайта правительства ЮгрыВо время интернет-конференцию #ГубернаторОнлайн от жителей Югры поступило 500 вопросов о жилье. Фото с сайта правительства Югры
Изменить размер текста:

В Югре в режиме «онлайн» обсудили переселение из аварийного жилья. 500 вопросов, комментариев с ответами и пояснениями во всех социальных сетях и мессенджерах о правах и ликвидации непригодного жилья поступило на интернет-конференцию #ГубернаторОнлайн.

На вопросы о реализации национального проекта «Жильё и городская среда» 2 часа 18 мин отвечали главы всех муниципалитетов. Трансляцию посмотрели более 20 тысяч человек Сокращение непригодных для проживания домов стало темой федерального значения. Не зря она стала частью большого национального проекта «Жилье». Окружная адресная программа, утвержденная в рамках нацпроекта, в ближайшие шесть лет позволит расселить 906 многоквартирников, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Окружные власти выделили муниципалитетам 7,7 миллиарда рублей, что позволит в 2019 году расселить более 140 тысяч квадратных метров аварийного жилья. По меркам округа число – заметное, учитывая, что речь идет более чем о 5 тысячах человек.

Действительно ли промежуток от процедуры принятия решения об аварийности дома до новоселья способен занимать два месяца? Вопрос от жителя Сургута, который по-настоящему волнует многих, ведь так прописано в законе – 30 дней на решение по дому, еще 30 дней – на подачу документов со стороны жильцов.

Формально, да, отмечает заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев. Все временные рамки прописаны в нормативных документах. Другое дело – очередность, наличие жилья для переселения. Целый ряд факторов имеет значение, говорит он, подчеркивая: все 906 домов, которые власти обязаны расселить за 6 лет, указаны с адресами и датами.

Так, жители Кондинского района в видеообращениях показывают свои дома в ожидании расселения, которое запланировано на следующий год. Представитель муниципалитета комментирует: объемы строительства в поселках района оставляют желать лучшего.

Это повод поговорить о том, что именно небольшим населенным пунктам необходим качественно новый подход в решении жилищного вопроса, подчеркивает глава автономного округа Наталья Комарова. Особенно – в условиях, когда сложно найти инвестора, и нужна кропотливая работа не только с людьми, но и с застройщиками.

Вопросы на онлайн-конференцию поступали из различных уголков Югры. Безусловно, реалии таковы, что кому-то придется ждать своей очереди на переселение чуть дольше, кому-то – меньше. Многие проблемы главы муниципалитетов уже решают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подростки из Пыть-Яха оплатили дорогую онлайн-игру с помощью чужой банковской карты
На улице 11-П в Нижневартовске расширили проезжую часть вблизи перекрестков
За минувшие с утки в Югре в четырёх ДТП пострадали три человека. Есть погибший
На фестивале «Дух огня» для юных югорчан с ментальными нарушениями может появиться площадка
Молодой и голодный вартовчан похитил из магазина продуктов на 40 тысяч рублей
Житель Пыть-Яха украл велосипед, потому устал идти пешком
В Советском районе при столкновении с легковушкой насмерть разбился байкер
Для юных сургутян есть три путёвки в лагерь, расположенный на Бородинском поле
Погода в Югре 10 июля: дожди и грозы
С наркотиками задержан молодой житель Нижневартовска
Льготы на вывоз мусора получат более 30 тысяч жителей Сургута
В Нижневартовске представили макет памятника комсомольцам
С начала лета в Югре похитили 60 велосипедов, колясок и самокатов
В Мегионе идёт обработка территорий от насекомых и грызунов
Югорчанин обезобразил лицо знакомой ножкой от кухонного стола
В Микрорайоне «Иртыш» в Ханты-Мансийске «подсадят» деревья и кустарники
В Югре судят жителя Уфы за коммерческий подкуп в размере четверть миллиона
На доме № 5-А по улице Спортивной в Нижневартовске начали возводить временную крышу
Счета десяти югорчан обчистили мошенники в минувшие сутки