2019-07-10T07:03:29+03:00
Происшествия

В Советском районе при столкновении с легковушкой насмерть разбился байкер

Он мчался на большой скорости
Алена Кульмухаметова
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В Советском районе при столкновении с легковушкой насмерть разбился байкер. Фото из соцсети ВКонтактеВ Советском районе при столкновении с легковушкой насмерть разбился байкер. Фото из соцсети ВКонтакте
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в Советском районе Югры. При столкновении отечественной легковушки и мотоцикла погиб байкер.

По информации Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, около 18 часов 9 июля на 2 километре автодороги подъезд к посёлку Малиновский со стороны посёлка Алябьевский Советского района ХМАО 39-летний водитель мотоцикла «Хонда» на большой скорости врезался в «ВАЗ-2110» под управлением 22-летнего водителя.

Фото из соцсети Вконтакте

Фото из соцсети Вконтакте

В результате дорожно-транспортного происшествия, мотоциклист погиб на месте столкновения. Причины ДТП выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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