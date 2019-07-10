В Советском районе при столкновении с легковушкой насмерть разбился байкер
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в Советском районе Югры. При столкновении отечественной легковушки и мотоцикла погиб байкер.
По информации Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, около 18 часов 9 июля на 2 километре автодороги подъезд к посёлку Малиновский со стороны посёлка Алябьевский Советского района ХМАО 39-летний водитель мотоцикла «Хонда» на большой скорости врезался в «ВАЗ-2110» под управлением 22-летнего водителя.
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В результате дорожно-транспортного происшествия, мотоциклист погиб на месте столкновения. Причины ДТП выясняет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU