Для юных сургутян есть три путёвки в лагерь, расположенный на Бородинском поле
Один из самых крупных палаточных лагерей в России «Бородино-2019» приглашает сургутских школьников от 12 до 16 лет на вторую смену. До ее открытия осталось всего девять дней. На данный момент имеется 3 путевки.
По информации администрации Сургута, военно-исторический лагерь расположен на легендарном Бородинском поле. На территории музея-заповедника находится более 200 мемориалов и памятных мест.
Программа летнего отдыха весьма разнообразна: юношей и девушек познакомят с историей двух отечественных войн, бытом 1812 года. Для воспитанников проведут занятия по огневой подготовке, обучат основам и правилам стрельбы, военно-тактическим играм, организуют увлекательные поездки в музей современной истории России. Участников также ждут лекции ведущих ученых и викторины.
Вторая смена продлится до 31 июля. Проживание, питание, экскурсии – бесплатные. Оплатить необходимо только стоимость перелета до Москвы, обратно и трансфер до лагеря.
Добавим, что в данный момент в первую смену работы лагеря там отдыхают 13 сургутских школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU