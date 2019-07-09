С наркотиками задержан молодой житель Нижневартовска

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-09T15:59:19+03:00

У него обнаружены два пакетика с запрещёнными веществами

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Накануне сотрудники полиции Нижневартовска около одного из домов по улице Северная задержали 26-летнего подогреваемого, у которого при себе имелось запрещенное к легальному обороту вещество.

Во время личного досмотра у мужчины был изъят пакетик с неустановленным веществом, которое по результатам химического исследования является наркотическим общей массой 1,98 грамм. В его автомобиле также был обнаружен еще один пакетик с аналогичным веществом массой 3,9 грамм.

Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU