СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-09T15:30:02+03:00

Льготы на вывоз мусора получат более 30 тысяч жителей Сургута. Фото с сайта администрации Сургута

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С 1 июля Сургут перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Поменялась и система начислений оплаты за эти услуги. Теперь сургутяне будут платить по 110 руб. 44 коп. с человека. При этом более 30 тысяч жителей Сургута получат льготы на вывоз мусора в 2019 году.

Мера поддержки предусмотрена для 11 категорий граждан. Не будут платить за вывоз мусора жители со статусом «Труженик тыла». Скидку в размере 50 процентов получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ставшие инвалидами; бывшие узники фашистских концлагерей; граждане, пострадавшие от воздействия радиации; инвалиды и дети-инвалиды; реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий; ветераны труда; ветераны труда Югры, а также многодетные семьи.

Сургутянам, ранее получавшим компенсации «за коммуналку», никаких дополнительных заявлений писать не нужно. Компенсация рассчитывается в беззаявительном порядке. Подробная информация об этом представлена на сайте АО «Югра-Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU