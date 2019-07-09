В Нижневартовске представили макет памятника комсомольцам
Монументально-декоративную композицию «Молодость моя комсомольская» представили во время заседания Градостроительного совета.
Автором проекта «Молодость моя комсомольская» выступил заместитель декана, доцент кафедры архитектуры, дизайна и декоративного искусства Нижневартовского государственного университета, член Союза художников России Олег Павловский. Основой для монумента послужил титульный лист комсомольской путевки. Место под установку выбрано на Комсомольском бульваре (ближе к улице Ленина).
- Предполагаемая высота монумента - 4,5 метра. Выполнить его планируется из сплава латуни и бронзы, - рассказал о проекте художник.
Изготовление и установка может финансироваться за счет спонсорских и иных внебюджетных источников.
ИСТОЧНИК KP.RU