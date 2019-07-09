СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-09T14:46:41+03:00

В Нижневартовске представили макет памятника комсомольцам. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Автором проекта стал заместитель декана, доцент кафедры архитектуры, дизайна и декоративного искусства Нижневартовского государственного университета

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Монументально-декоративную композицию «Молодость моя комсомольская» представили во время заседания Градостроительного совета.

Автором проекта «Молодость моя комсомольская» выступил заместитель декана, доцент кафедры архитектуры, дизайна и декоративного искусства Нижневартовского государственного университета, член Союза художников России Олег Павловский. Основой для монумента послужил титульный лист комсомольской путевки. Место под установку выбрано на Комсомольском бульваре (ближе к улице Ленина).

- Предполагаемая высота монумента - 4,5 метра. Выполнить его планируется из сплава латуни и бронзы, - рассказал о проекте художник.

Изготовление и установка может финансироваться за счет спонсорских и иных внебюджетных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU