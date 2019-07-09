СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-09T14:39:49+03:00

С начала лета в Югре похитили 60 велосипедов, колясок и самокатов Фото: Татьяна Коркина

Владельцы часто оставляют их без присмотра

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Велосипеды, самокаты и прочий легкий и мобильный транспорт в летний сезон привлекает внимание злоумышленников.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, часто владельцы сами виновны в том, что пропадает их имущество. Двухколесный транспорт часто оставляют в подъездах и на лестничных площадках жилых домов, порой даже без самого простого замка, чем и пользуются нарушители.

Так, например, в Лянторе работник ЖКХ города, выполняя ремонтные работы в подвальном помещении подъезда, увидел велосипед и похитил его. В поселке Междуреченский велосипед был оставлен около библиотеки, откуда также похищен.

Накануне в Нижневартовске оперативными сотрудниками Управления задержан мужчина 1967 года рождения, который перекусив плоскогубцами противоугонный тросик, совершил кражу велосипеда.

Всего, с начала лета в Югре похищено более 60 велосипедов, самокатов и колясок. Они были оставлены владельцами без присмотра. Общий материальный ущерб составляет несколько сотен тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU