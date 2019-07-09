СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-09T14:23:17+03:00

В Мегионе идёт обработка территорий от насекомых и грызунов. Фото с сайта администрации города Мегион

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В социальных сетях жители Мегиона обсуждают увеличившееся количество мошек на территории и в окрестностях города. Метсная администрация рассказала, что сейчас идёт обработка территорий от насекомых и грызунов.

По словам врача-энтомолога филиала «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в Мегионе и в Радужном» Нины Араслановой, мошки размножаются не в стоячей воде, а в реках, озерах, ручьях. Бороться с ними можно только посредством добавления химических препаратов в водоемы.

По её словам, во время жары насекомые активно размножаются, а при дожде их количество сокращается. Для защиты от мошек рекомендуется также установить москитные сетки на окна.

Тем временем, в Мегионе с мая по сентябрь проводятся мероприятия по обработке территорий от насекомых, клещей и грызунов. Среди общественных мест – это скверы, парки, памятники, газоны центральных улиц, на территории кладбищ, базы «Югра», железнодорожного вокзала и в других местах массового пребывания людей, а также на всех объектах образования, культуры и спорта.

Общая площадь, подлежащая акарицидной обработке (против клещей) – 48 га., подлежащая ларвицидной обработке (против комаров) – 29,23 га., дератизации (против грызунов) – 99 га. Ближайшая обработка территории городского округа против комаров намечена на период с 15 по 28 июля, против клещей – с 12 по 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU