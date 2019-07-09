В Микрорайоне «Иртыш» в Ханты-Мансийске «подсадят» деревья и кустарники

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-09T13:26:33+03:00

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Представители департамента городского хозяйства поделились с жителями Ханты-Мансийска результатами работы по озеленению города.

В городе в рамках проекта «Цветочное оформление на территориях общего пользования в Ханты-Мансийске» высажено 260 тысяч цветов. Производится замена погибших и подсадка новых кустарников в количестве 1,5 тысяч штук - это черемуха, яблоня, сирень, береза, рябина, барбарис, еще 580 деревьев и кустарников высажено на улице Гагарина и в районе детсада «Теремок» в рамках компенсационного озеленения.

Кроме того, дополнительно проводится подсадка деревьев и кустарников на улице Дзержинского, Ленина и в микрорайоне «Иртыш».

ИСТОЧНИК KP.RU