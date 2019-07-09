СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-09T12:18:06+03:00

На доме № 5-А по улице Спортивной в Нижневартовске начали возводить временную крышу. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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До проведения капитального ремонта кровли на доме № 5-А по улице Спортивной, пострадавшем от пожара 1 июля, сделают временную крышу, которая защитит от осадков. Подрядчик уже приступил к работам.

По сообщению пресс-службы города Нижневартовск, сейчас продолжают работать специалисты из Екатеринбурга, которые проводят экспертизу конструкций дома и балок перекрытия. После того, как будет вынесено заключение, они приступят к капитальному ремонту крыши.

Кроме того, специалисты управляющей компании №2 продолжают составлять акты об ущербе в квартирах в результате пожара. Эту работу будут проводить столько, сколько потребуется вартовчанам. Обслуживающая организация предоставит технику для просушки помещений.

Напомним, на территории седьмого микрорайона введен режим чрезвычайной ситуации, это дает право ускоренно выбирать подрядчиков на выполнение работ. К восстановлению кровли планируется привлечь фирму, которая работала в аналогичных условиях по адресу: улица Чапаева, 49. Фирма добросовестно и в сроки выполнила весь объем работ.

Продолжается работа по выделению жителям пострадавшего дома жилья из маневренного фонда. По состоянию на 8 июля 10 семей получили ключи от временного жилья. Часть жильцов переезжает сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU