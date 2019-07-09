Счета десяти югорчан обчистили мошенники в минувшие сутки

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-09T11:54:26+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано десять дистанционных преступлений. Сумма ущерба составила более 242 тысяч рублей.

Как отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, большая часть потерпевших жители Сургута.

Так. 23-летняя сургутянка лишилась порядка 80 тысяч рублей в результате действий мошенников, которые предложили активировать накопленные бонусы «Спасибо Сбербанк».

Еще две жительницы Сургута 51 и 56 лет перевели свои сбережения неизвестным в надежде продать мебель через интернет-сайт «Авито». Общая сумма материального ущерба составила порядка 64 тысяч рублей.

Еще несколько югорчан, уверенных, что им звонили сотрудники службы безопасности банков, передали данные своих карт, с которых были списаны денежные средства. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Житель Ханты-Мансийска лишился своих накоплений, поверив аферисту, который писал со страницы супруги, что якобы тёща заявителя, отдыхающая за приделами РФ, одолжила более 14 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU