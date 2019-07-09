Китайцы посетили лесоперерабатывающие предприятия Югры
Ханты-Мансийский автономный округ принял делегацию китайских таможенников. Иностранцы посетили производственные площадки лесоперерабатывающего предприятия округа и познакомились с продукцией лесной отрасли.
Кроме того, по данным Ханты-Мансийской таможни, они выехали к месту проведения Югорским таможенным постом таможенного досмотра экспортируемого круглого лесоматериала.
В завершение визита по Югре в Ханты-Мансийске состоялось 9-е заседание рабочей группы по таможенным платежам и семинар на уровне экспертов таможенных служб Китая и России.
По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Ханты-Мансийского автономного округа с Китаем с 2016 по 2018 год составил 8,5 миллиарда долларов США. В товарной структуре экспорта преобладают минеральные продукты. Также экспортируются пиломатериалы, оборудование и транспортные средства.
ИСТОЧНИК KP.RU