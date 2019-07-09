2019-07-09T11:43:13+03:00
Общество

Китайцы посетили лесоперерабатывающие предприятия Югры

За границу уходят пиломатериалы, оборудование и транспортные средства
Алена Кульмухаметова
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Китайцы посетили лесоперерабатывающие предприятия Югры. Фото предоставлено Ханты-Мансийской таможнейКитайцы посетили лесоперерабатывающие предприятия Югры. Фото предоставлено Ханты-Мансийской таможней
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Ханты-Мансийский автономный округ принял делегацию китайских таможенников. Иностранцы посетили производственные площадки лесоперерабатывающего предприятия округа и познакомились с продукцией лесной отрасли.

Кроме того, по данным Ханты-Мансийской таможни, они выехали к месту проведения Югорским таможенным постом таможенного досмотра экспортируемого круглого лесоматериала.

В завершение визита по Югре в Ханты-Мансийске состоялось 9-е заседание рабочей группы по таможенным платежам и семинар на уровне экспертов таможенных служб Китая и России.

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Ханты-Мансийского автономного округа с Китаем с 2016 по 2018 год составил 8,5 миллиарда долларов США. В товарной структуре экспорта преобладают минеральные продукты. Также экспортируются пиломатериалы, оборудование и транспортные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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