В Нижневартовске за кражу техники задержан парень

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-09T10:59:53+03:00

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За ущерб, оцененный владельцем всего в 20 тысяч рублей, вартовчанину грозит реальный срок. Кражу раскрыли по горячим следам.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске установлен подозреваемый в краже. Находясь в квартире заявителя, 24-летний мужчина похитил ноутбук, плеер, сотовый телефон, наушники, дополнительный аккумулятор и три зарядных устройства. Общая стоимость похищенного составила 21 500 рублей. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 29 преступлений, раскрыто 16, из них: грабеж, семь краж и одно преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU