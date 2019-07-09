СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-09T10:54:24+03:00

На месторождении в Югре пропал мужчина. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

С началом летнего сезона в Ханты-Мансийском автономном округе пропадают люди. Найти их удается не всегда.

По информации «Центроспас-Югории», 8 июля поисковая группа выезжала на озеро Торэмтор Торн, месторождение Пермяковское в Нижневартовском районе по сообщению: оказать помощь в поисках мужчины 1959 года рождения. Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали 15 км береговой линии. Человек не найден, поиски продолжаются.

Напомним, 1 июля спасатели обнаружили тело пропавшего в конце июня пенсионера. Он ушел из дома в сторону реки Обь в сельском поселении Луговской Ханты-Мансийского района и не вернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU