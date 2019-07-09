СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-09T10:01:47+03:00

Два директора из Югры пойдут под суд за долги по зарплате Фото: Татьяна Коркина

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Следственный комитет Ханты-Мансийского автономногоокруга – Югры продолжают работу, направленную на возмещение перед югорчанами задолженности по заработной плате.

Фигурантами уголовных дел за невыплату заработной платы стали руководители коммерческих организаций из Нефтеюганска и Нижневартовска. Так, в Нефтеюганске директор агентства недвижимости не выплатил менеджеру заработную плату в размере 42 тысяч рублей. В Нижневартовске директор транспортной фирмы свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату работнику, перед которым образовалась задолженность в сумме свыше 76 тысяч рублей.

После вмешательства следователей СКР оба подозреваемых приняли меры и погасили перед работниками материальный ущерб в полном объеме. Сейчас по уголовным делам проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU