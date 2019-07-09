2019-07-09T09:37:51+03:00
Общество

В Югре объявлено штормовое предупреждение

Сильный ветер и грозы обрушились на Югру
Алена Кульмухаметова
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В Югре объявлено штормовое предупреждение, Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Югре объявлено штормовое предупреждение, Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Который день Ханты-Мансийский автономный округ находится во власти непогоды. Грозы, дожди и сильный ветер продолжаются в округе.

По данным Ханты-Мансийского гидрометеоцентра, в Югре 9 июля ожидаются неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза, при грозе местами усиление ветра порывами до 18-23 метров в секунду. Температура +17,+22 градусов, в северных районах +11,+16 градусов. Жителям и гостям Югры рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Напомним, в результате прохождения грозового фронта на территории Сургутского, Нижневартовского районов, а также в Когалыме 5 июля за три часа выпало 8 миллиметров осадков. Из-за нарушения герметичности крыш некоторых строений, строительных конструкций, а также недостаточной пропускной способности ливневых канализаций произошло попадание воды в жилые и подвальные помещения 11 домов, трёх социально значимых объектов, двух магазинов.

К ликвидации последствий подтопления привлекалась группировка из 18 специалистов МЧС, 9 единиц техники и мотопомпа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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