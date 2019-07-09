СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-09T09:01:37+03:00

В Нефтеюганске за наркотики судят уроженца Украины. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Накануне Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Украины. Он обвиняется в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотиков, совершенном организованной преступной группой в крупном размере.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, злоумышленник до ноября 2018 года затеял преступный бизнес. По указанию неустановленного лица, являющегося руководителем группы, украинец доставил в Югру партию наркотиков, которую расфасовывал на мелкие части и размещал в различных местах на территории округа. О месте нахождения тайников он сообщал организатору группы посредством мобильных устройств связи для последующего сбыта потребителям.

Преступная деятельность наркосбытчика пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которыми из незаконного оборота изъята «синтетика» массой более 200 грамм.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина находится под арестом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU