В Сургуте началась реконструкция набережной в районе СурГУ

СЕГОДНЯ 08:52 2019-07-09T08:52:51+03:00

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Масштабные работы по благоустройству набережной начались 24 июня. Сейчас там демонтируют бетонное покрытие и выравнивают территорию. На первом этапе работ подрядчик должен благоустроить землю от участка возле пешеходного перехода через правый рукав Саймы до вантового моста.

По плану вдоль набережной обустроят тротуары и велодорожки с асфальтовым покрытием, заложат основание «Амфитеатра». Арена с местами для зрителей и зеленой зоной станет уникальным объектом не только для Сургута, но и для всей Югры. В «Амфитеатре» будет создана безбарьерная среда.

По словам заместителя главы Сургута Алексея Жердева, территория в Ядре центра города станет местом сопряжения между парком «За Саймой» и городской набережной, которая будет связана со сквером «Старожилов». Проект подразумевает благоустройство трёх гектаров земли, которое в дальнейшем определит общую концепцию по созданию пешеходного трафика - «зеленого» кольца города и положит начало развития единого общественного пространства.

Добавим, что возле реки появится скейтбоул для экстремальных видов спорта, зоны отдыха с защитой от ветра, площадка с тренажерами, скамейки-«валуны», конструкция на воде «тетрис», детские игровые зоны. Среди других преимуществ проекта – велодорожка со спусками и подъемами, сочетание нескольких вариантов тротуарного камня, современное освещение, декоративное ограждение вдоль парапета водохранилища с подсвечивающимися столбиками и видеонаблюдение за объектом.

ИСТОЧНИК KP.RU