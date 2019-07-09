2019-07-09T08:30:31+03:00
Происшествия

В минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали три человека

Задержаны десять нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Пенсионер пострадал в результате столкновения грузовика и легковушки в Ханты-Мансийском районе. Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром 8 июля.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 04:30 на 27 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе водитель, управляя автомобилем «Скания», не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси L200». В результате ДТП 63-летний пассажир Мицубиси получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы. Задержано 10 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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