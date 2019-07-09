В Нижневартовске вновь ограничение движения транспорта на улице Интернациональная

СЕГОДНЯ 08:15 2019-07-09T08:15:24+03:00

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Вартовчанам вновь придётся искать пути объезда в обход улицы Интернациональная. В связи с проведением ремонтной кампании в Нижневартовске в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с 9 июля будут продолжены работы на следующих участках улицы.

Так, по улице Интернациональной (нечетная сторона) будет затруднено движение в связи с проведением фрезерования участка дороги в створе улиц Пермской и Чапаева с 20 часов и до окончания работ. По этой же улице, но уже по чётной стороне в створе улиц Чапаева и Пермская до окончания работ также ограничат движение транспорта.

В случае выпадения осадков сроки будут перенесены на количество дней, равное количеству дней с неблагоприятными погодными условиями. Жителям города рекомендуется заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU