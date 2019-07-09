В Когалыме девушка с двумя парнями пытались украсть плёнку на 200 тысяч рублей
Товар полностью возвращён владельцу
В Когалыме девушка с двумя парнями пытались украсть плёнку на 200 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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В Когалыме сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении троих горожан.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, 29-летняя женщина и мужчины 31 и 25, находясь в складском помещении, пытались похитить 67 рулонов пленки полипен общей стоимостью более 191 тысячи рублей. Правоохранителями похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 29 преступлений, раскрыто 16, из них: грабеж, семь краж и одно преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU