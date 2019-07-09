СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-09T07:58:20+03:00

В Когалыме девушка с двумя парнями пытались украсть плёнку на 200 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

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В Когалыме сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении троих горожан.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 29-летняя женщина и мужчины 31 и 25, находясь в складском помещении, пытались похитить 67 рулонов пленки полипен общей стоимостью более 191 тысячи рублей. Правоохранителями похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 29 преступлений, раскрыто 16, из них: грабеж, семь краж и одно преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU