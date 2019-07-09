СЕГОДНЯ 07:39 2019-07-09T07:39:21+03:00

В Ханты-Мансийске обсудят вопросы озеленения и развязки дорог в городе. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Очередные общественные обсуждения в рамках краудсорсингового проекта «Мы вместе!» состоятся в Ханты-Мансийске 10 июля. На этот раз участники обсудят вопросы по озеленению городских улиц и «разгрузку» самого проблемного транспортного узла – пересечения улиц Гагарина, Свободы и Конева.

Общественные обсуждения состоятся 10 июля в 18.00 в малом зале культурно-досугового центра «Октябрь». Приглашаются все желающие.

Напомним, летом 2018 года на общественных обсуждениях в рамках крауд-проекта уже рассматривали варианты решения проблемы самаровской развязки. Одновременно был проведен интернет-опрос на эту же тему. И опрос, и встреча показали, что у каждого из предлагаемых проектов – примерно поровну сторонников, и противников. За прошедший год представители органов местного самоуправления и проектировщики провели работу по поиску оптимальных решений. Участники предстоящей встречи смогут обсудить новые варианты вместе со специалистами городского Управления транспорта, связи и дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU