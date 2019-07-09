2019-07-09T06:45:52+03:00
Происшествия

В Сургутском районе во время пожара взорвалась цистерна с топливом

Обошлось без погибших и пострадавших
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе во время пожара взорвалась цистерна с топливом. Фото с личной страницы в ВК фотографа из Сургута Рамиля НуриеваВ Сургутском районе во время пожара взорвалась цистерна с топливом. Фото с личной страницы в ВК фотографа из Сургута Рамиля Нуриева
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Накануне, 8 июля, в промышленной зоне посёлка Солнечный Сургутского района пожарные ликвидировали крупное возгорание. Перед этим местные жители услышали несколько взрывов в районе промзоны и едкий чёрный дым.

Как оказалось позже, пожар случился на промышленной зоне, где установлены цистерны с топливом. На момент прибытия спасателей огнём было охвачено две автоцистерны. Вскоре произошёл взпыв. Обошлось без пострадавших и погибших.

Фото с личной страницы в ВК фотографа из Сургута Рамиля Нуриева

Фото с личной страницы в ВК фотографа из Сургута Рамиля Нуриева

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, в 16.31 поступило сообщение о возгорании автомобилей с емкостями в промышленной зоне поселка Солнечный Сургутского района. В 18:21 ликвидация открытого горения на площади 102 кв.м. Пострадавших людей нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России. На месте пожара работали 23 человека личного состава и семь единиц специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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