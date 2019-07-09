2019-07-09T06:16:12+03:00
Общество

Погода в Югре 9 июля: сильный дождь, ветер и гроза

Ветер северных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 9 июля: сильный дождь, ветер и грозаПогода в Югре 9 июля: сильный дождь, ветер и грозаФото: Татьяна Коркина
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Во вторник 9 июля в Ханты-Мансийском автономном округе утром в отдельных районах ожидается туман, днём облачная с прояснениями погода. В западных и центральных районах местами небольшой, в восточных районах дождь, местами сильный, гроза. Ветер северный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17,+22 градусов, в северных районах +11,+16 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18,+20 градусов.

В Сургуте с утра облачная погода. Днём переменная облачность и небольшой дождь, вечером – ясно. Ветер северо-восточный, северный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +19 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, северный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15, +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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